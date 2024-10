Quotidiano.net - L’economia "verde" nelle piccole e medie imprese toscane

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il termine "green economy", per il quale non esiste ancora una definizione ufficiale, potrebbe comprendere numerosi settori, dall'efficienza energetica alla produzione, dalla distribuzione di energia rinnovabile al trasporto sostenibile, passando per la fornitura dell'acqua, la depurazione, la gestione dei rifiuti e l'agricoltura sostenibile, ma anche per le industrie che usano risorse in modo efficiente e per tutte le tecnologie intelligenti. Pertanto, se si parla di economia sostenibile non ci si riferisce soltanto all'energia e alle fonti rinnovabili, ma anche alla salvaguardia dei beni ambientali, culturali, artistici ed architettonici.