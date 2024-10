Lanazione.it - L’altro distretto, l’analisi di Biffoni: “Criminalità: un sistema a Prato, da anni denunciamo ma i governi non ci hanno ascoltato”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Matteo, ha letto la relazione del procuratore capo sullo stato dellae provincia? “Ho letto, eccome. Allarme puntuale, circostanziato ma purtroppo non nuovo. Che ci sia un problema specifico disul territorio è un pezzo che lo diciamo. Cito: “Ci sono 4mila aziende in regime di illegalità ae lo Stato deve impedire che continuino ad operare in modo che siano rispettati i diritti umani, le leggi italiane, che siano salvate vite umane e protetta l’economia legale della zona“. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, che al Viminale ha presieduto il Tavolo nazionale per, cuipartecipato tra gli altri il governatore della Toscana, Enrico Rossi, il presidente della Provincia ed il sindaco di