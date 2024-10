Laboratorio di Halloween alla Biblioteca comunale di Martano (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Martano – Gli operatori volontari del servizio civile universale dei progetti “In Reading 2023” e “Coltivatori di comunità 2023”, impegnati presso la sede del Comune di Martano, organizzano per giovedì 31 ottobre 2024, a partire dalle 17:30 presso la Biblioteca comunale, un Laboratorio a tema Lecceprima.it - Laboratorio di Halloween alla Biblioteca comunale di Martano Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Gli operatori volontari del servizio civile universale dei progetti “In Reading 2023” e “Coltivatori di comunità 2023”, impegnati presso la sede del Comune di, organizzano per giovedì 31 ottobre 2024, a partire dalle 17:30 presso la, una tema

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Laboratorio di Halloween alla Biblioteca comunale di Martano; Sito Istituzionale | Halloween in Biblioteca, tanti eventi... "da paura!"; Roma, Halloween in biblioteca: eventi gratuiti per bambini e ragazzi; Reggio, bimbi in biblioteca per Halloween; Roma festeggia Halloween in Biblioteca, ecco dove accompagnare i più piccoli; Storie... da paura! Halloween alla Benzi con letture e laboratorio; Leggi >>>

Roma festeggia Halloween in Biblioteca, ecco dove accompagnare i più piccoli

(msn.com)

BiblioHalloween è sbarcato a Roma. Letture, laboratori e incontri a tema per ragazzi e bambini e le loro famiglie, sono quelle che accompagneranno i piccoli lettori alla festa delle ...

Roma, Halloween in biblioteca: eventi gratuiti per bambini e ragazzi

(msn.com)

Le Biblioteche di Roma celebrano “Halloween in biblioteca” con un programma ricco di eventi gratuiti per bambini e ragazzi, dal 29 al 31 ottobre. Letture spaventose, laboratori creativi e giochi a tem ...

Halloween, giochi e laboratori alla biblioteca e al museo civico di Alba

(targatocn.it)

Per entrambe le attività l’età consigliata è dai 6 agli 11 anni. Merenda offerta a tutti. Chi lo desidera può venire mascherato ...

Halloween, a San Vincenzo laboratori e animazione

(livornotoday.it)

Dal labirinto formato gioco dell'oca a tema 'streghe e paura' ad una zucca gigante delle dimensioni 6x8 metri, passando per truccabimbi e animazione. Anche San Vincenzo si prepara a celebrare in ...