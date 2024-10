Gqitalia.it - La nuova GoPro HERO è l'action cam pensata per chi vuole divertirsi senza impazzire tra settaggi e menu complicati

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ricordo ancora con affetto le prime versioni, specie nella versione Silver. Sembrano epoche fa, quando ancora lecam andavano inserite nella loro gabbia, per fissarle agli attacchi e proteggerle dagli urti o per andare sott'acqua. Da allora il progresso tecnologico ha fatto passi da gigante e la qualità video di questi device ha raggiunto livelli altissimi, aggiungendo sempre più funzioni e possibilità. In questo senso l'ultima versione di, la13 Black, presentata a inizio anno, è l'apice di questo processo evolutivo.