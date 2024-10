La clownterapia aiuta i piccoli pazienti con la forza del sorriso. Ne parla il cortometraggio “Noi e Nina” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La clownterapia ha l’obiettivo di migliorare l’umore dei piccoli pazienti e dei loro familiari. Un operatore, adeguatamente formato, promuove il gioco, la spontaneità?, l’umorismo e la creatività? tra le corsie, generando un’atmosfera spensierata che rilassa il bambino sia a livello fisico sia mentale. La presenza dei clowndottori nell’immediato pre-operatorio fino all’induzione dell’anestesia, l’uso di giochi e i momenti di intrattenimento sono i principali metodi non farmacologici di approccio che hanno lo scopo di abbassare il livello di ansia del bambino. Per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su questo importante tema, alla XIX Festa del Cinema di Roma è stato presentato il cortometraggio “Noi e Nina”. Iodonna.it - La clownterapia aiuta i piccoli pazienti con la forza del sorriso. Ne parla il cortometraggio “Noi e Nina” Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Laha l’obiettivo di migliorare l’umore deie dei loro familiari. Un operatore, adeguatamente formato, promuove il gioco, la spontaneità?, l’umorismo e la creatività? tra le corsie, generando un’atmosfera spensierata che rilassa il bambino sia a livello fisico sia mentale. La presenza dei clowndottori nell’immediato pre-operatorio fino all’induzione dell’anestesia, l’uso di giochi e i momenti di intrattenimento sono i principali metodi non farmacologici di approccio che hanno lo scopo di abbassare il livello di ansia del bambino. Per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su questo importante tema, alla XIX Festa del Cinema di Roma è stato presentato il“Noi e”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La magia della clownterapia con "Noi e Nina"; La clownterapia è una cosa seria. Cos’è e quali sono i suoi benefici; Alla scoperta degli ospedali italiani che dicono sì alla terapia del sorriso; Convegno “La Clownterapia – Benefici, proposte e prospettive”; “Ridere per vivere”, il potere del naso rosso Intervista a LEONARDO SPINA; Le associazioni genitoriali e di volontariato al Bambino Gesù; Leggi >>>

Un cortometraggio spiega la clownterapia e perché fa bene

(msn.com)

La medicina del sorriso viene raccontata attraverso le testimonianze degli artisti dell'associazione Magicaburla ets ...

Regalare sorrisi a piccoli pazienti, corto 'Noi e Nina' racconta clowndottori

(notizie.tiscali.it)

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - Non fanno iniezioni, non somministrano medicine e non stilano diagnosi, ma riescono comunque a far sentire curati i piccoli pazienti e i loro familiari.

"Noi e Nina", un corto per scoprire la clownterapia

(msn.com)

Il soggetto è della candidata al premio Strega Simona Sparaco, mentre la regia è affidata a Sasha Ippoliti ed Evelina Manna ...

Da esoscheletri a robot, la riabilitazione 2.0 aiuta recupero e motiva pazienti

(adnkronos.com)

Il salto in avanti tecnologico nel campo della riabilitazione ha portato oggi all'uso di esoscheletri robotizzati o di tapis roultant avveniristici. La crescente importanza della riabilitazione ...