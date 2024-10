Puntomagazine.it - Kamala Harris dall’Elipse: “Un voto tra Caos e Libertà”

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)annuncia: Mi impegno ad ascoltare, anche le persone che non sono d’accordo con me. Mi impegno a essere un presidente per tutti gli americani Washington D.C., 30 ottobre 2024 — La vicepresidente degli Stati Uniti,, ha pronunciato un discorso incisivo dall’Ellipse, il grande prato alle spalle della Casa Bianca, lo stesso luogo dove il 6 gennaio 2021 l’ex presidente Donald Trump radunò i suoi sostenitori per contestare i risultati delle elezioni. Oggi,ha usato questo simbolico spazio per ribadire la posta in gioco delle prossime elezioni, tracciando una netta linea tra due visioni opposte per il futuro degli Stati Uniti. “Questo è unfra ile la divisione, e la,” ha dichiarato, con un tono risoluto.