Jabil lavoratori contro la cessione dell’azienda | L’acquistiamo noi

Si chiama "workers buyout", ed è la soluzione estrema attraverso cui i lavoratori dello stabilimento di Marcianise (Caserta) della multinazionale Jabil tentano di portare dalla loro parte una vertenza che li vede al momento destinatari della decisione aziendale di cessare l'attività entro marzo 2025, con un alto rischio di essere licenziati. A nulla stanno portando gli scioperi, i presidi e le manifestazioni tra Caserta, Napoli e Roma per convincere Jabil a restare, e così un gruppo dei 420 addetti Jabil ha avanzato l'ipotesi di creare una cooperativa per acquisire il ramo d'azienda – appunto il workers buyout – e salvaguardare così l'occupazione e il know how dei dipendenti.

Jabil, i lavoratori vogliono comprare l’azienda: "No alla cessione”

Si chiama "workers buyout", ed è la soluzione estrema attraverso cui i lavoratori dello stabilimento di Marcianise (Caserta) della multinazionale Jabil tentano di portare dalla loro parte una vertenza ...

Marcianise, Jabil è muro contro muro sulla chiusura della mensa

Nessuna schiarita tra i vertici dello stabilimento Jabil di Marcianise e i lavoratori sulla questione della mensa aziendale, il cui servizio terminerà il prossimo 17 dicembre, ...

Jabil: delegati interni non vanno a Roma, "tensione sale"

Tra straordinari imposti di sabato e un servizio mensa prossimo allo stop (17 dicembre), con la cessazione dell'attività produttiva prevista per marzo 2025 che si avvicina e prospettive risolutive sem ...

Jabil e Softlab: Sos alle istituzioni per salvare 600 posti

Un presidio e una fiaccolata per sensibilizzare le istituzioni e salvare 600 posti di lavoro in Softlab e Jabil, aziende del casertano. Due vertenze collegate l’una all’altra che si trascinano ormai d ...