Inzaghi può giocarsi la carta Buchanan: il canadese è convocato contro l’Empoli (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Buchanan rientro Inter. Federico Dimarco sarà nuovamente schierato come titolare questo pomeriggio nella sfida contro l’Empoli. Nonostante ci sia la possibilità di turnover, Simone Inzaghi ha deciso di attuare cambiamenti limitati per questa partita, che si svolgerà allo stadio Castellani. l’Empoli, infatti, ha dimostrato di saper mettere in difficoltà le grandi squadre in questo inizio di stagione, rendendo la partita particolarmente insidiosa.Per affrontare al meglio questa sfida, è fondamentale mantenere la massima concentrazione. Inzaghi sembra intenzionato a confermare gran parte della formazione che ha ben figurato domenica scorsa contro la Juventus, scegliendo di non stravolgere la squadra. Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)rientro Inter. Federico Dimarco sarà nuovamente schierato come titolare questo pomeriggio nella sfida. Nonostante ci sia la possibilità di turnover, Simoneha deciso di attuare cambiamenti limitati per questa partita, che si svolgerà allo stadio Castellani., infatti, ha dimostrato di saper mettere in difficoltà le grandi squadre in questo inizio di stagione, rendendo la partita particolarmente insidiosa.Per affrontare al meglio questa sfida, è fondamentale mantenere la massima concentrazione.sembra intenzionato a confermare gran parte della formazione che ha ben figurato domenica scorsala Juventus, scegliendo di non stravolgere la squadra.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Inzaghi può giocarsi la carta Buchanan, il canadese l'arma in più contro l'Empoli; Frattesi sorpassa Zielinski, doppio obiettivo di mercato in Liga. Le top news delle 13; CdS - Inter-Juve, probabile staffetta Zielinski-Asllani. E occhio alla carta Frattesi; Inter-Juve, l’ex attaccante avverte Inzaghi: “Un rischio giocare con questo regista”; La stella di Inzaghi; L'Inter va a caccia del record: Inzaghi punta quota 98 per superare Mancini 2006-07; Leggi >>>

È accaduto a fine partita: il gesto di Inzaghi che non tutti hanno visto

(interlive.it)

Simone Inzaghi è consapevole che in questo momento c'è bisogno di tutta la rosa e il gesto fatto a fine partita ne è la conferma ...

Sospiro di sollievo Inter, la notizia è una manna: Inzaghi può sorridere

(spaziointer.it)

Nonostante una stagione con qualche problemino fino ad ora l’Inter di Simone Inzaghi è seconda in classifica in solitaria ... che non c’è praticamente nulla e che il giocatore può giocare senza ...

Lazio, Lotito: “Inzaghi, Bielsa, Sarri e Tudor: vi racconto tutto. E Baroni…”

(cittaceleste.it)

Le dichiarazioni di Claudio Lotito ai microfoni di Dazn, in una lunga intervista concessa all'interno del Centro Sportivo di Formello ...

Monza-Inter, Inzaghi: “Partita non semplice. Frattesi? Potevano giocare tutti”

(passioneinter.com)

Video Inzaghi può Video Inzaghi può

Ho fatto qualche cambio, ma ho massima fiducia in tutti. Posso farne giocare 11 e subentrare 5, ma potrebbero giocare tutti”. “Ho cercato di vedere soprattutto gli allenamenti. Chi è rimasto ha potuto ...