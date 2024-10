Incidente stradale, uomo investito in via dello Stadio e trasportato in ospedale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un pedone è stato investito nel corso del tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 ottobre, mentre attraversava la strada in via dello Stadio. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 che sono accorsi sul posto, ricevendo le prime cure dai sanitari, per poi essere trasportato in ospedale Ternitoday.it - Incidente stradale, uomo investito in via dello Stadio e trasportato in ospedale Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un pedone è statonel corso del tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 ottobre, mentre attraversava la strada in via. L’è stato soccorso dagli operatori del 118 che sono accorsi sul posto, ricevendo le prime cure dai sanitari, per poi esserein

