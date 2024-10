Il nonno balla per l’ultima volta la funerale del nipote, morto a 15 anni in un incidente (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il dolore di un nonno che balla per l’ultimo saluto al suo amato nipote ha commosso l’intera comunità di Salvatronda, a Castelfranco Veneto. Kevin, un ragazzo di soli 15 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale la mattina del 25 ottobre mentre si dirigeva all’istituto agrario Sartori a bordo della sua amata Vespa 50 Special azzurra. Leggi anche: Tragedia a Castelfranco Veneto: Kevin a soli 15 anni, travolto da un’auto mentre andava a scuola La tragica dinamica dell’incidente La vita di Kevin si è spezzata all’improvviso mentre andava a scuola: un’auto in svolta ha tagliato la strada al giovane che, perdendo il controllo del veicolo, non ha potuto evitare il tragico impatto. L’incidente ha scosso profondamente la comunità, lasciando familiari e amici nella disperazione. Un legame speciale tra nonno e nipote Kevin e suo nonno condividevano un legame speciale. Thesocialpost.it - Il nonno balla per l’ultima volta la funerale del nipote, morto a 15 anni in un incidente Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il dolore di uncheper l’ultimo saluto al suo amatoha commosso l’intera comunità di Salvatronda, a Castelfranco Veneto. Kevin, un ragazzo di soli 15, ha perso la vita in un tragicostradale la mattina del 25 ottobre mentre si dirigeva all’istituto agrario Sartori a bordo della sua amata Vespa 50 Special azzurra. Leggi anche: Tragedia a Castelfranco Veneto: Kevin a soli 15, travolto da un’auto mentre andava a scuola La tragica dinamica dell’La vita di Kevin si è spezzata all’improvviso mentre andava a scuola: un’auto in sha tagliato la strada al giovane che, perdendo il controllo del veicolo, non ha potuto evitare il tragico impatto. L’ha scosso profondamente la comunità, lasciando familiari e amici nella disperazione. Un legame speciale traKevin e suocondividevano un legame speciale.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il nonno balla per l’ultima volta al funerale del nipote 15enne morto in un incidente; Nonno Gino balla la techno al funerale del nipote Kevin Gentilin, morto a 15 anni in un incidente: «La tua musica mi faceva impazzire»; Kevin Gentilin morto a 15 anni, nonno Gino balla la techno al funerale: «La tua musica mi faceva impazzire»; “Vola Kevin, ora sei libero”, l’addio di nonno Gino; Morto a 15 anni, nonno Gino balla davanti alla bara i loro brani preferiti; Passante di Mestre, tamponamento e incendio tra auto e tir; Leggi >>>

Il nonno balla per l’ultima volta al funerale del nipote 15enne morto in un incidente

(msn.com)

Ha deciso di salutare il nipote 15enne con un ultimo ballo dopo il suo funerale a Castelfranco Veneto. Il nonno dell’adolescente morto in un incidente lo ha poi ricordato in una lettera: “Quanta music ...

Nonno balla per l’ultima volta al funerale del nipote 15enne morto in Vespa

(vocedinapoli.it)

Ha ballato un ultima volta per il nipote Kevin, morto pochi giorni fa in un incidente stradale mentre andava a scuola. Il 15enne stava andando all’istituto agrario Sartori di Castelfranco Veneto quand ...

Kevin Gentilin morto a 15 anni, nonno Gino balla la techno al funerale: «La tua musica mi faceva impazzire»

(leggo.it)

Un ballo frenetico, liberatorio e al tempo stesso doloroso. Così nonno Gino ha detto addio al nipote Kevin Gentilin, il ragazzo di Castelfranco Veneto (Treviso) morto venerdì 25 ...

Morto a 15 anni, nonno Gino balla davanti alla bara i loro brani preferiti

(livesicilia.it)

Video nonno balla Video nonno balla

CASTELFRANCO VENETO – Un 15enne morto in un incidente in moto, Kevin Gentilin, e un singolare quanto toccante addio del nonno Gino, che ha voluto salutare l’adorato nipote ballando davanti alla bara i ...