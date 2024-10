Ultimouomo.com - Il Napoli sembra una squadra in missione

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si sente spesso dire che alla fine in campo ci scendono i calciatori. È un vecchio adagio nelle discussioni sul calcio, buono per tutte le stagioni e per tutti i contesti, che nella sua banalità mantiene un fondo di verità. Alla fine si potrebbe utilizzare anche per la partita di ieri sera tra Milan e. Un big match vinto quasi per inerzia dallacon il livello tecnico, atletico e mentale più alto in campo. Il Milan non ha nemmeno demeritato e paradossalmente ha giocato a tratti una delle migliori partite della gestione Fonseca, ma alla fine la vittoria delladi Conte è stata senza appello.