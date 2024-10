Ilfoglio.it - Il Movimento cinque stelle "compostabile", non "biodegradabile". Chiamate Freud!

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ho un vago ricordo di quando Beppe Grillo giocava a fare il piccoloiano. Doveva essere almeno quindici anni fa. Qualcuno – forse era Romano Prodi? vai a saperlo – aveva paragonato la politica del suo governo alla Nutella, e Grillo si era chiesto quali implicazioni inconsce potessero nascondersi nello scegliere, tra tutte le metafore a disposizione, proprio quella di una materia marrone e spalmabile. Benissimo. Il problema di, però, è che se non lo sai maneggiare con cura ti si può ritorcere contro facilmente. Nella sua video-scomunica di Giuseppe Conte di pochi giorni fa, per esempio, l’Elevato ha abbandonato la metafora del” (che oltretutto era una metafora di conio pannelliano) per sostituirla con quella del”, perché malgrado tutto “contiene ancora l’humus”.