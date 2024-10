Giugliano, operazione interforze al campo rom: sequestrate 21 auto. Scoperti 4 minori mai andati a scuola (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia insieme ai militari forestali, alla polizia metropolitana di Napoli e agli agenti della Polizia Municipale L'articolo Giugliano, operazione interforze al campo rom: sequestrate 21 auto. Scoperti 4 minori mai andati a scuola Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, operazione interforze al campo rom: sequestrate 21 auto. Scoperti 4 minori mai andati a scuola Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia insieme ai militari forestali, alla polizia metropolitana di Napoli e agli agenti della Polizia Municipale L'articoloalrom:21maiTeleclubitalia.

Inchiesta appalto rifiuti a Giugliano, i nomi di tutti gli indagati: tangente da 300mila euro e promesse di assuzioni in cambio di voti

Inchiesta appalto rifiuti a Giugliano, i nomi di tutti gli indagati: tangente da 300mila euro e promesse di assuzioni in cambio di voti ...

Giugliano, operazione dei Carabinieri Forestali porta al sequestro di armi e attrezzature vietate

GIUGLIANO IN CAMPANIA – I Carabinieri del Gruppo Forestale di Napoli hanno condotto controlli sull’attività venatoria in una vasta area della provincia, come riporta IlMattino, l’operazione ha portato ...

Appalto dei rifiuti truccato a Giugliano, l’accusa del Pm: “Poziello è l’architetto dell’accordo corruttivo”

Viene definito dagli inquirenti “il Chairman dell’accordo corruttivo”, ovvero ‘l’architetto’ abile a giostrare l’intesa da una parte con i vertici della Teknoservice, dall’altra con gli esponenti del ...

Operazione Interforze delle pattuglie di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale

consentono di garantire un presidio efficace del territorio ed i risultati raggiunti evidenziano il successo di questo approccio integrato alla lotta alla criminalità e al degrado.