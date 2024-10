Germania: Habeck, economia più forte del previsto, non c’è recessione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Francoforte (Germania), 30 ott. (LaPresse) – “L’economia si sta dimostrando più robusta di quanto previsto in precedenza e la recessione tecnica che molti si aspettavano non si sta verificando”. Lo ha detto il ministro dell’economia tedesca, Robert Habeck, commentando i dati sul terzo trimestre del Pil in Germania che, a sorpresa, hanno indicato una crescita dello 0.2%. “Non è ancora quello di cui abbiamo bisogno, ma almeno è un raggio di speranza”, ha affermato ancora Habeck. Lapresse.it - Germania: Habeck, economia più forte del previsto, non c’è recessione Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Franco), 30 ott. (LaPresse) – “L’si sta dimostrando più robusta di quantoin precedenza e latecnica che molti si aspettavano non si sta verificando”. Lo ha detto il ministro dell’tedesca, Robert, commentando i dati sul terzo trimestre del Pil inche, a sorpresa, hanno indicato una crescita dello 0.2%. “Non è ancora quello di cui abbiamo bisogno, ma almeno è un raggio di speranza”, ha affermato ancora

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Germania, il Governo vede la recessione nel 2024; Germania, il governo taglia le stime di crescita. Habeck: “Ora concentriamoci sui problemi strutturali”; Germania, contro la recessione più debito senza toccare il freno costituzionale; Germania, ministro Economia offre aiuto a Volkswagen per evitare chiusura stabilimenti; Germania, Scholz in difficoltà: Habeck costruisce l’alternativa del ’25; Germania, Habeck: "Dobbiamo aumentare la spesa militare per essere in grado di difenderci"; Leggi >>>

L’allarme Fmi sulla Germania: l’economia non può crescere se non cambia

(fortuneita.com)

Secondo Alfred Kammer, responsabile della regione Europa dell'Fmi, in Germania serve "un’infrastruttura funzionante" ...

Germania, così il Semaforo va in tilt: Spd, Verdi e Liberali in ordine sparso sulla crescita

(ilsole24ore.com)

I leader della coalizione di Governo tedesca propongono iniziative e ricette in contrasto per rilanciare l’economia in crisi, mentre i sindacati scioperano e grandi gruppi chiudono gli impianti o canc ...

Non solo Volkswagen, ecco perché il governo Scholz è sull’orlo di una crisi di nervi

(startmag.it)

La bufera dentro Volkswagen è cuore e simbolo di una delle peggiori crisi economiche della Germania dal dopoguerra.

Germania ancora in recessione: Pil del 2024 calerà dello 0,2%/ Habeck: “La situazione economica è difficile”

(ilsussidiario.net)

Stando a quanto riportato da Süddeutsche Zeitung, il ministro dell’Economia Robert Habeck ... maniera più dinamica nei prossimi due anni. Quindi, il ministro dell’Economia della Germania ...