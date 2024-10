Genoa, lo sfogo di Zangrillo: "Ho voluto io Balotelli ma alla sua presentazione nessuno mi ha invitato" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L`arrivo di Mario Balotelli al Genoa ha riacceso l`entusiasmo di una piazza comprensibilmente depressa dopo il pessimo avvio di stagione della Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L`arrivo di Marioalha riacceso l`entusiasmo di una piazza comprensibilmente depressa dopo il pessimo avvio di stagione della

Genoa, Zangrillo assente alla presentazione di Balotelli: “Nessuno mi ha avvisato”

La polemica nel giorno della presenza dell’attaccante ai Giardini Luzzati in centro a Genova. Il numero uno del club: “Mi sono speso per il suo arrivo ma non ...

Alberto Zangrillo si sfoga e difende a spada tratta Alberto Gilardino

Zangrillo: "Balotelli al Genoa? Ho espresso un sogno romantico e se poi risponde anche a una indicazione tecnica non sta a me dirlo"

Zangrillo: 'Balotelli al Genoa? Ho espresso un sogno romantico e se poi risponde anche a una indicazione tecnica non sta a me dirlo' All'ingresso della Lega Serie A il presidente del Genoa Alberto Zan ...

Genoa, le parole del presidente Zangrillo

Sulla partita con la Juventus, giocata a porte chiuse: "Se questa decisione è stata presa, penso sia stata giusta. L'importante è mantenere un atteggiamento uniforme in situazioni simili, perché ...