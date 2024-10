Furto nella cappella dell'ospedale: è caccia ai ladri (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Furto sacrilego all’ospedale di Eboli, dove ignoti hanno portato via alcuni oggetti d’argento situati su una statua della cappella di Sant'Anna.La denunciaA scoprire il Furto è stato il cappellano che ha allertato le forze dell’ordine, le quali hanno già acquisito i filmati delle Salernotoday.it - Furto nella cappella dell'ospedale: è caccia ai ladri Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)sacrilego all’di Eboli, dove ignoti hanno portato via alcuni oggetti d’argento situati su una statuadi Sant'Anna.La denunciaA scoprire ilè stato ilno che ha allertato le forze’ordine, le quali hanno già acquisito i filmati

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Furto nella cappella dell'ospedale: è caccia ai ladri; Furto sacrilego, rubati tre calici dalla cappella del Fazzi. Don Gianni: “Aiutaremi a ritrovare il calice della mia ordinazione”; Profanata l’Eucarestia, Messe di riparazione in ospedale e nelle parrocchie; Furgone rubato sperona auto dei Carabinieri, notte da Far West nel Torinese; Leggi >>>

Furto in un'ambulanza parcheggiata nell'ospedale, rubati stereo e chiavi

(msn.com)

In poco meno di due giorni, a Nocera Inferiore si consuma un secondo furto a danno di un'ambulanza ... Quest'ultimo era parcheggiato all'interno dell'ospedale di Nocera Inferiore, l'Umberto ...

Sempre più furti di rame e ottone, ladri a caccia di crocefissi nei cimiteri

(leccesette.it)

Solo così può spiegarsi l’ondata di furti che ha lasciato increduli i familiari dei defunti che hanno visitato le cappelle e i loculi presi di mira dalle bande di ladri. Una delle cause principali - ...

Furto in ospedale: via la borsa del primario

(laprovinciacr.it)

CREMA - Un furto in reparto, in pieno giorno ... Il ladro se n’era liberato una volta uscito dall’ospedale, gettandoli in un cespuglio. Per Leone, che da circa un anno e mezzo dirige il ...

Furto in una stanza dell’ospedale di Gallipoli: presentata denuncia ai carabinieri

(quotidianodipuglia.it)

Furto in una stanza dell’ospedale: presentata denuncia ai carabinieri. L’episodio si è verificato giovedì mattina nel reparto di Medicina del “Sacro Cuore” di Gallipoli. Dalla borsa ...