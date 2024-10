Fisico Cnr, mai vista in 100 anni alluvione come Valencia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "I colleghi climatologi spagnoli mi dicono che fenomeni meteo come quelli di Valencia ci sono già stati, ma una violenza simile non si era mai vista in cent'anni. Noi ricercatori non sappiamo ancora se a causa del riscaldamento globale gli eventi meteo estremi sono diventati più frequenti. Ma siamo sicuri che sono diventati più violenti". Lo ha detto all'ANSA il Fisico del clima del Cnr Antonello Pasini. "L'alluvione su Valencia è stata dovuta a quella che chiamiamo una 'goccia fredda' - spiega Pasini -: una depressione con aria fredda all'interno, che si stacca dal flusso delle correnti d'aria che vanno da ovest verso est e scende alla latitudine della Spagna. Non è un fenomeno rarissimo, ma con il riscaldamento globale diventa più intenso". Quotidiano.net - Fisico Cnr, mai vista in 100 anni alluvione come Valencia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "I colleghi climatologi spagnoli mi dicono che fenomeni meteoquelli dici sono già stati, ma una violenza simile non si era maiin cent'. Noi ricercatori non sappiamo ancora se a causa del riscaldamento globale gli eventi meteo estremi sono diventati più frequenti. Ma siamo sicuri che sono diventati più violenti". Lo ha detto all'ANSA ildel clima del Cnr Antonello Pasini. "L'suè stata dovuta a quella che chiamiamo una 'goccia fredda' - spiega Pasini -: una depressione con aria fredda all'interno, che si stacca dal flusso delle correnti d'aria che vanno da ovest verso est e scende alla latitudine della Spagna. Non è un fenomeno rarissimo, ma con il riscaldamento globale diventa più intenso".

Fisico Cnr, mai vista in 100 anni alluvione come Valencia

(ansa.it)

"I colleghi climatologi spagnoli mi dicono che fenomeni meteo come quelli di Valencia ci sono già stati, ma una violenza simile non si era mai vista in cent'anni.

