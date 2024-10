Empoli-Inter, le probabili formazioni per la 10ª giornata di Serie A (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Empoli-Inter si giocherà oggi alle ore 18:30 allo Stadio Carlo Castellani: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per la decima giornata di Serie A. Empoli-Inter probabili formazioni CASA – Per l’incontro di oggi Empoli-Inter, il tecnico Roberto D’Aversa si prepara a schierare un modulo 3-5-2, cercando di replicare l’impostazione adottata dall’Inter, anch’essa orientata sullo stesso assetto. A causa di varie indisponibilità, tra cui quella importante di Esposito, l’Empoli dovrebbe scendere in campo con Solbakken a far coppia con il giovane Colombo. D’Aversa punta a sfruttare il pienone di tifosi al “Castellani” e l’atmosfera carica per tentare un’impresa contro una squadra di vertice. Inter-news.it - Empoli-Inter, le probabili formazioni per la 10ª giornata di Serie A Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)si giocherà oggi alle ore 18:30 allo Stadio Carlo Castellani: queste leper la partita di oggi, valida per la decimadiA.CASA – Per l’incontro di oggi, il tecnico Roberto D’Aversa si prepara a schierare un modulo 3-5-2, cercando di replicare l’impostazione adottata dall’, anch’essa orientata sullo stesso assetto. A causa di varie indisponibilità, tra cui quella importante di Esposito, l’dovrebbe scendere in campo con Solbakken a far coppia con il giovane Colombo. D’Aversa punta a sfruttare il pienone di tifosi al “Castellani” e l’atmosfera carica per tentare un’impresa contro una squadra di vertice.

