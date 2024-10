Emil Banca e Ascom in campo: "Sono pronti 50 milioni di euro per le imprese del nostro territorio" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) pronti 50 milioni di euro per aiutare e sostenere le imprese colpite dall’alluvione. Emil Banca e Confcommercio Ascom si strigono la mano, ancora una volta, per stare vicino ai commercianti e agli imprenditori che stanno facendo i conti con l’alluvione e i conseguenti danni. Per la precisione, la Banca, a seguito di un accordo con l’associazione di categoria, rende disponibili, nell’immediato, cinquanta milioni di euro di liquidità a basso costo senza spese accessorie, ottenibili con una semplice autocertificazione dei danni subiti. L’aiuto è rivolto alle imprese colpite sotto le Due Torri e in tutta l’area metropolitana. Come è possibile ottenere i ristori? Basta una semplice autocertificazione dei danni subiti. E a poterne usufruire Sono le aziende di qualsiasi settore, che potranno ottenere fino a centomila euro. Ilrestodelcarlino.it - Emil Banca e Ascom in campo: "Sono pronti 50 milioni di euro per le imprese del nostro territorio" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)50diper aiutare e sostenere lecolpite dall’alluvione.e Confcommerciosi strigono la mano, ancora una volta, per stare vicino ai commercianti e agli imprenditori che stanno facendo i conti con l’alluvione e i conseguenti danni. Per la precisione, la, a seguito di un accordo con l’associazione di categoria, rende disponibili, nell’immediato, cinquantadidi liquidità a basso costo senza spese accessorie, ottenibili con una semplice autocertificazione dei danni subiti. L’aiuto è rivolto allecolpite sotto le Due Torri e in tutta l’area metropolitana. Come è possibile ottenere i ristori? Basta una semplice autocertificazione dei danni subiti. E a poterne usufruirele aziende di qualsiasi settore, che potranno ottenere fino a centomila

Per questo Emil Banca scendo in campo anche per piazza XX settembre ... positivamente alla ‘chiamata’ di Confcommercio-Ascom per contrastare spaccio e degrado a due passi dalla stazione.

in occasione dell’iniziativa ’Fino alla fine forza Bologna’, promossa da Confcommercio Ascom con il Resto del Carlino. Ma in realtà "Emil Banca tifa Bologna sempre", come spiega il ...

La storia di Emil Banca risale al 1895, quando vengono fondate la Cassa Rurale e Prestiti di Baricella e quella di Gualtieri: si tratta dei primi due istituti di credito che, in seguito, avrebbero ...

Per aiutare il territorio colpito dall’ennesima alluvione, Emil Banca, la Banca di Credito Cooperativo del Gruppo Iccrea molto radicata nella maggior parte dei Comuni più colpiti dal tragico evento ...