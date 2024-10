Ilfogliettone.it - Editorialisti del Washington Post contro Bezos: non sostenere Harris è una “vigliaccheria”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “La decisione deldi non fare un endorsement nella campagna presidenziale è un grosso sbaglio”. Queste parole fanno parte di un comunicato firmato da 13delche includono anche Eugene Robinson, vincitore del Premio Pulitzer nel 2009 per i suoi editoriali. L'annuncio continua spiegando che siamo in un momento in cui le istituzioni sono in pericolo per le minacce di Donald Trump. Esattamente le ragioni per cui ilaveva “offerto l'endorsement agli avversari di Trump nel 2016 e 2020” (Hillary Clinton e Joe Biden).Stop all'endorsement a KamalaIl comunicato continua asserendo che non c'è contraddizione fra il ruolo delcome testata indipendente e “di concedere endorsement politici e offrire una guida ai lettori ma anche come una dichiarazione dei suoi valori fondamentali”.