Iltempo.it - Ecco la "Linea Segreta" tra Italia e Santa Sede: il nuovo libro di Preziosi

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due giorni prima della messa esequiale per Aldo Moro a San Giovanni in Laterano, a cui non partecipò la famiglia del Presidente Dc assassinato dalle Br ma solo gli attori istituzionali, un sedicente brigatista telefonò al direttore dell' “Osservatore Romano” per annunciare un attentato durante la funzione. Nonostante questo clima di tensione e di minaccia, Paolo VI decise comunque di presenziare, e rinunciò all'elicottero che il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti gli aveva messo a disposizione per rafforzarne la protezione. Nei mesi immediatamente precedenti alla sua morte, Giovanni Paolo II, pur fiaccato dalla malattia, profuse un impegno molto intenso per l'inserimento delle radici cristiane nella Costituzione Europea (che non vide mai la luce).