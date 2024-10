Due cadaveri riaffiorano dal fiume a Paderno d'Adda e Cornate (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due corpi senza vita sono stati individuati nelle acque del fiume Adda nella giornata di oggi, mercoledì 30 ottobre. Il primo rinvenimento è avvenuto all'altezza di Cornate d'Adda, in provincia di Monza e Brianza. Un secondo cadavere invece è stato ritrovato poco più tardi a Paderno d'Adda, nel Leccotoday.it - Due cadaveri riaffiorano dal fiume a Paderno d'Adda e Cornate Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due corpi senza vita sono stati individuati nelle acque delnella giornata di oggi, mercoledì 30 ottobre. Il primo rinvenimento è avvenuto all'altezza did', in provincia di Monza e Brianza. Un secondo cadavere invece è stato ritrovato poco più tardi ad', nel

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Due cadaveri riaffiorano dal fiume a Paderno d'Adda e Cornate; Due cadaveri riaffiorano dall'Adda, corpi senza vita nel fiume a Cornate e Paderno; Orrore nel Po, dal fiume affiorano due cadaveri: uno è senza testa; Ponte delle Valli: riaffiora cadavere dal fiume Aniene; Covid in India, 150 cadaveri riaffiorano dal Gange: manca la legna per la cremazione; Roma, riaffiora un cadavere dal fiume Aniene; Leggi >>>

Due cadaveri riaffiorano dall'Adda, corpi senza vita nel fiume a Cornate e Paderno

(monzatoday.it)

Impegnati i vigili del fuoco: i due corpi senza vita sono stati rinvenuti all'altezza di Cornate d'Adda e Paderno d'Adda mercoledì mattina ...

Due cadaveri riaffiorano dal fiume a Paderno d'Adda e Cornate

(leccotoday.it)

Impegnati nelle operazioni i vigili del fuoco: i due corpi senza vita sono stati rinvenuti mercoledì nell'Adda ...

Cadavere nell'Adda recuperato dai vigili del fuoco: in corso le operazioni

(monzatoday.it)

Subito dopo la segnalazione del corpo, immediato è scattato l'intervento dei vigili del fuoco, in particolare dei sommozzatori del nucleo di Torino, supportati dagli specialisti del nucleo Sapr ...

Gianfranco Zamuner travolto dalla piena del Piave e ripescato in mare a Jesolo dopo due settimane: il corpo era alla foce del fiume

(ilgazzettino.it)

Video Due cadaveri Video Due cadaveri

JESOLO (VENEZIA) Tredici giorni di angoscia, dolore e ricerche. Fino alla svolta di ieri mattina. È stato recuperato a pochi metri dalla foce del Piave, a Cortellazzo nel Comune di Jesolo, ...