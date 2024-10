Uominiedonnenews.it - Don Matteo 14, Quarta Puntata: Massimo Indaga In Una Scuola!

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Don14,: dopo il tentativo di togliersi la vita da parte di una ragazzina in una, Doninizia adre per vederci chiaro. Cecchini, intanto, si trova nei guai! Don14 va avanti e nel corso del quarto appuntamento, al centro dell’attenzione ci saranno le consuete indagini di Donche stavolta si concentreranno su una. Infatti, dopo il gesto estremo di una liceale, il parroco deciderà di prendere in mano la situazione per cercare di capire cosa possa essere successo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Don14: dove eravamo rimasti? Donfa sempre più fatica a gestire il rapporto con la sorellastra Giulia. Il parroco aveva assicurato di provare a ricucire il rapporto con la donna, ma inizia ad avere dei sospetti su di lei.