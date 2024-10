Lanazione.it - Domenica Sangiovannese-Montevarchi. Indetta la Giornata Biancoazzurra

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 –prossima, in occasione del derby tra, la società del Marzocco ha indetto la. Non saranno valide le tessere di abbonamento ad esclusione della tessera “Poltroncine” e della tessera “Omaggio”. Sarà possibile acquistare il biglietto in prevendita presso la sede in piazza Arduino Casprini, ai seguenti orari: Giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 Venerdì dalle ore 10 alle 12 Sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19dalle ore 10 alle 12Le biglietterie “Tribuna centrale” e “Gradinata” saranno aperte anche nelladidalle ore 13:30. Questi i prezzi dei biglietti: • Tribuna coperta, 15 euro • Gradinata, 10 euro • Gradinata con tessera abbonamento, 5 euro in prevendita con esibizione abbonamento. • Ingresso gratuito per gli under 14