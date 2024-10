Dalla Regione 27 milioni per la rigenerazione urbana e la messa in sicurezza di edifici comunali nel Foggiano

Dalla Regione 2,7 milioni per la rigenerazione urbana e la messa in sicurezza di edifici comunali nel Foggiano (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ammontano complessivamente a oltre 2,7 milioni di euro i fondi assegnati Dalla Regione Puglia a cinque Comuni del Foggiano, a valere sui contributi per l’annualità 2025 stanziati dal ministero dell’Interno per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici Foggiatoday.it - Dalla Regione 2,7 milioni per la rigenerazione urbana e la messa in sicurezza di edifici comunali nel Foggiano Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ammontano complessivamente a oltre 2,7di euro i fondi assegnatiPuglia a cinque Comuni del, a valere sui contributi per l’annualità 2025 stanziati dal ministero dell’Interno per favorire gli investimenti per laindi scuole, strade,pubblici

La Regione Campania ... di circa 250 milioni. Possiamo affermare che siamo pronti a dar vita al più esteso programma di riqualificazione ed incremento del patrimonio residenziale pubblico e sociale e ...

