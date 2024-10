Così la Cina ha “mangiato” le nostre auto: “Il mercato non è sostenibile, momento critico” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In Germania e Belgio chiudono gli stabilimenti, l’Ue impone dazi, l’elettrico è sotto accusa: il settore auto in Europa è sull’orlo della crisi. Non soffia un buon vento per il settore auto in Europa, anzi. La tempesta sembra essere pronta a scoppiare. Ne erano a conoscenza, con ogni probabilità, analisti ed esperti di mercato. Adesso, però, la crisi sembra essere approdata definitivamente anche sui tavoli politici ed istituzionali. Così la Cina ha mangiato le nostre auto: “Il mercato non è sostenibile, momento critico” (ANSA FOTO) – Notizie.comL’Italia è alle prese con la questione Stellantis. Dopo l’intervento dell’ad Carlos Tavares l’11 ottobre scorso alla X Commissione parlamentare, oggi era atteso il presidente John Elkann, che ha però di fatto disertato, scatenando le polemiche politiche. Notizie.com - Così la Cina ha “mangiato” le nostre auto: “Il mercato non è sostenibile, momento critico” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In Germania e Belgio chiudono gli stabilimenti, l’Ue impone dazi, l’elettrico è sotto accusa: il settorein Europa è sull’orlo della crisi. Non soffia un buon vento per il settorein Europa, anzi. La tempesta sembra essere pronta a scoppiare. Ne erano a conoscenza, con ogni probabilità, analisti ed esperti di. Adesso, però, la crisi sembra essere approdata definitivamente anche sui tavoli politici ed istituzionali.lahale: “Ilnon è” (ANSA FOTO) – Notizie.comL’Italia è alle prese con la questione Stellantis. Dopo l’intervento dell’ad Carlos Tavares l’11 ottobre scorso alla X Commissione parlamentare, oggi era atteso il presidente John Elkann, che ha però di fatto disertato, scatenando le polemiche politiche.

