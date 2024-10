Ilfattoquotidiano.it - Consulta, in Parlamento ennesima fumata nera per l’elezione del giudice mancante: è la nona volta

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)inperdeldella Corte Costituzionale. Per lale due Camere riunite in seduta comune non sono riuscite a designare la sostituta l’ex presidente della, Silvana Sciarra. Questasono state 339 le schede bianche, 14 quelle nulle e 9 voti dispersi. Sarà dunque necessario indire una decima votazione. Ilè chiamato a sostituire Sciarra, che ha concluso il proprio mandato l’11 novembre del 2023. Senatori e deputati di FdI non hanno ancora ricevuto un’indicazione formale, anche se da settimane circola il nome di Francesco Saverio Marini, costituzionalista, consigliere giuridico di Giorgia Meloni, consulente nella redazione della riforma sul premierato. Un accordo della maggioranza, però, non basta.