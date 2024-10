Come ti rubano la macchina con la “tecnica della bottiglia di plastica”. Attenzione! (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’ultima puntata de “Le Iene“, il programma di Italia 1 condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, è stata scoppiettante. Tra i tanti servizi andati in onda nella puntata del 29 ottobre, ce n’è uno che ha colpito particolarmente i telespettatori e che anche in rete ha fatto molto discutere. Il servizio aveva lo scopo di spiegare ai cittadini Come non farsi rubare le macchine, visto che il fenomeno è sempre più in crescita. Vengono quindi elencati i “trucchetti” che vengono diffusi anche sui social e che assicurano essere efficaci al 100% per aggirare qualsiasi allarme. C’è chi attraverso lo smartphone, il Bluetooth, il sensore, il tappo del gancio traino e il numero di targa (al contrario) riesce ad aprire la vettura, o chi sblocca la portiere con un semplice cavo Usb e una pila stilo. Thesocialpost.it - Come ti rubano la macchina con la “tecnica della bottiglia di plastica”. Attenzione! Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’ultima puntata de “Le Iene“, il programma di Italia 1 condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, è stata scoppiettante. Tra i tanti servizi andati in onda nella puntata del 29 ottobre, ce n’è uno che ha colpito particolarmente i telespettatori e che anche in rete ha fatto molto discutere. Il servizio aveva lo scopo di spiegare ai cittadininon farsi rubare le macchine, visto che il fenomeno è sempre più in crescita. Vengono quindi elencati i “trucchetti” che vengono diffusi anche sui social e che assicurano essere efficaci al 100% per aggirare qualsiasi allarme. C’è chi attraverso lo smartphone, il Bluetooth, il sensore, il tappo del gancio traino e il numero di targa (al contrario) riesce ad aprire la vettura, o chi sblocca la portiere con un semplice cavo Usb e una pila stilo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Le Iene, la tecnica della bottiglia di plastica: come ti rubano la macchina; Automobilisti spacciati: il nuovo metodo dei ladri; Furti auto, ora usano la tecnica delle carrozze: questa è davvero spinta, se le portano via a motore spento, il video shock; Ecco come i ladri spiano e poi rubano nelle nostre case: la nuova tecnica dell’acido nitrico; Brescia: Chiavi di casa rubate in auto, si ritrovano l'abitazione svaligiata; Come vengono rubate le auto moderne con sistema KeyLess in Italia? L'esperto di Protezione-Auto.it spiega i m…; Leggi >>>

Le Iene, la tecnica della bottiglia di plastica: come ti rubano la macchina

(informazione.it)

'Vorremmo insegnare agli italiani come si rubano le macchine', 'No, semmai come non farsi rubare le macchine'. Si ride, a Le Iene, il programma di Italia 1 condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, ...

Attenzione alla nuova truffa: così ti rubano davvero tutto

(blitzquotidiano.it)

La Polizia di Stato ha lanciato un avviso per mettere in guardia dalla nuova truffa dei malintenzionati attraverso il cellulare.

Le auto più rubate, questa macchina ti evita preoccupazioni

(msn.com)

Scopri quali sono le auto più rubate in Italia nel 2024 e quali modelli sono più a rischio. Consigli utili su come prevenire i furti e proteggere il tuo veicolo ...

Furto auto: cosa fare se ti rubano la macchina

(facile.it)

Video Come rubano Video Come rubano

In questa guida, ti forniremo una serie ... non hanno ritrovato il veicolo rubato ed è possibile ottenerlo tramite il proprio avvocato o presso la cancelleria del Tribunale. Se le Autorità ritrovano ...