Come funziona la nuova realistica truffa telefonica con le grida in sottofondo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una truffa davvero vigliacca e molto realistica sta cominciando a girare in Lombardia. I primi tentativi, Come riportano i colleghi di LeccoToday, proprio dall'altra sponda del Lago. Ecco Come funziona, così Come raccontata da una donna di Airuno. "Scrivo questo post per condividere la brutta Quicomo.it - Come funziona la nuova realistica truffa telefonica con le grida in sottofondo Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Unadavvero vigliacca e moltosta cominciando a girare in Lombardia. I primi tentativi,riportano i colleghi di LeccoToday, proprio dall'altra sponda del Lago. Ecco, cosìraccontata da una donna di Airuno. "Scrivo questo post per condividere la brutta

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La truffa AI di Gmail: come proteggersi; Gmail, nuova truffa che utilizza l'AI ha colpito 2,5 miliardi di utenti; L'AI per clonare la voce è la nuova frontiera delle truffe; Truffa Booking, in questo modo paghi le vacanze due volte: cascarci è facile; Pagamento rifiutato su Booking, la truffa è fin troppo realistica: come evitarla; Fatture false e IA: la nuova frontiera del phishing; Leggi >>>

Allarme Voice Cloning: cos'è e come difendersi da questa truffa

(msn.com)

Esperti in cybersicurezza hanno lanciato l'allarme per nuove truffe online che sfruttano il Voice Cloning: vediamo cos'è e come difendersi.

Truffe con l’IA: riproduce la voce di un parente o di un amico. Come difendersi

(msn.com)

Gli inganni più frequenti riguardano la riproduzione della voce di un conoscente o di un'autorità con l'obiettivo di chiedere soldi al malcapitato ...

Occhio alla nuova truffa Telepass: come riconoscerla e come non cadere nella trappola

(allaguida.it)

Le truffe sono sempre in agguato e possono accadere ovunque: attenzione alla nuova truffa Telepass che arriva tramite mail.

La truffa AI di Gmail: come proteggersi

(msn.com)

I truffatori utilizzano l’intelligenza artificiale per rendere le truffe sempre più perfette. Tra le ultime truffe messe in atto spicca quella su Gmail. Ecco come proteggersi.