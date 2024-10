Coca, marijuana, hashish, l’arrestata: “Mio marito è in carcere e non sapevo come tirare avanti” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) COPERTINO - Avrebbe intrapreso l’attività di spaccio, perché dopo l’arresto del marito, Giuseppe Montalbano, avvenuto tre mesi fa, per lo stesso reato, non avrebbe saputo come fare a tirare avanti, essendo disoccupata. Ma tornando indietro non lo rifarebbe. Si è dichiarata pentita, oggi, dinanzi Lecceprima.it - Coca, marijuana, hashish, l’arrestata: “Mio marito è in carcere e non sapevo come tirare avanti” Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) COPERTINO - Avrebbe intrapreso l’attività di spaccio, perché dopo l’arresto del, Giuseppe Montalbano, avvenuto tre mesi fa, per lo stesso reato, non avrebbe saputofare a, essendo disoccupata. Ma tornando indietro non lo rifarebbe. Si è dichiarata pentita, oggi, dinanzi

Coca, marijuana, hashish, l’arrestata: “Mio marito è in carcere e non sapevo come tirare avanti”

Durante l’interrogatorio di convalida, la 35enne di Copertino si è avvalsa della facoltà di non rispondere ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Resta ai domiciliari ...

