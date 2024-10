Cilento, entra nel vivo il "Progetto Rib-borghi" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rigenerare il territorio, tessere reti e costruire comunità responsabili e inclusive. entra nel vivo il Progetto Rib-borghi, i borghi Salute e Ben Essere per un Nuovo Abitare Cilentano, il Progetto di rete territoriale costituita da 7 Comuni: Stio – Monteforte Cilento – Magliano Vetere – Campora Salernotoday.it - Cilento, entra nel vivo il "Progetto Rib-borghi" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rigenerare il territorio, tessere reti e costruire comunità responsabili e inclusive.nelilRib-, iSalute e Ben Essere per un Nuovo Abitare Cilentano, ildi rete territoriale costituita da 7 Comuni: Stio – Monteforte– Magliano Vetere – Campora

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cilento, entra nel vivo il "Progetto Rib-borghi"; Ascea Marina, 600mila euro dal Fondo di sviluppo e coesione per la riqualificazione del campo sportivo; Cilento, presentato il «CilentArt Fest 2024»; Gelbison, entra nel vivo il mercato: arriva Dambros; Alta velocità, entra nel vivo il dibattito pubblico sulla linea Salerno-Reggio Calabria; Palma (OP. Aroma Domus) chiude Fruit and Salad Smart Games; Leggi >>>

Entra nel vivo il Progetto Rib-borghi, i Borghi Salute e Ben Essere per un Nuovo Abitare Cilentano

(cilentonotizie.it)

, il progetto di rete territoriale costituita da 7 Comuni: Stio – Monteforte Cilento – Magliano Vetere – Campora – Gioi – Orria – Perito, finanziata nell’ambito del progetto di rete Borghi Salute e Be ...

Sentiero Capaccio-Magliano: un progetto del Parco del Cilento per la riqualificazione

(vocedistrada.it)

Capaccio Paestum. Un progetto unico, che comprende una diverse arterie, per riqualificare la rete sentieristica del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Si tratta di una progettazione, ancora ...

Economia Cilento

(cilentonotizie.it)

16/10/2024 Cilento - La mozzarella di bufala Dop al ... la Speculazione Economia - La vertenza sul latte di bufala entra nel vivo, con la mobilitazione di Altragricoltura contro la speculazione ...

Morcone, entra nel vivo il progetto “TAM – La cultura è un fiume”

(fremondoweb.com)

Video Cilento entra Video Cilento entra

Comunicato Stampa Sarà un intenso e lungo fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere. “Il bellissimo progetto “TAM – La cultura è un fiume”, entra nel vivo con incontri di condivisione, spett ...