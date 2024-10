Ciclone Dana in Spagna, le testimonianze: "Il fiume sembrava uno tsunami, supermercati presi d'assalto" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Almeno 64 persone sono morte, molte sono disperse e i danni sono incalcolabili a causa delle inondazioni torrenziali nelle regioni spagnole di Valencia e Castilla-La Mancha, una tempesta che potrebbe ora colpire la provincia di Barcellona. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio. Lo riporta l’Efe. Il governo spagnolo attualmente "non può fornire dati ufficiali sui dispersi» per le inondazioni Feedpress.me - Ciclone Dana in Spagna, le testimonianze: "Il fiume sembrava uno tsunami, supermercati presi d'assalto" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Almeno 64 persone sono morte, molte sono disperse e i danni sono incalcolabili a causa delle inondazioni torrenziali nelle regioni spagnole di Valencia e Castilla-La Mancha, una tempesta che potrebbe ora colpire la provincia di Barcellona. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio. Lo riporta l’Efe. Il governo spagnolo attualmente "non può fornire dati ufficiali sui dispersi» per le inondazioni

Ciclone Dana in Spagna, le testimonianze: "Il fiume sembrava uno tsunami, supermercati presi d'assalto"

Il racconto di un'insegnante: "Ho preso tutto quello che potevo, le macchine erano come barche e l’acqua è entrata nel nostro garage come una cascata" ...

Macchine accatastate le une sulle altre intasano una strada di Alfafar: scene simili arrivano da tutta la regione di Valencia ...

Un vero e proprio ciclone mediterraneo di inaudita potenza che ha tratto la sua energia dai mari ancora troppo caldi dopo mesi e mesi di temperature sopra la media. Dana, la figura atmosferica che ha ...

Una violenta perturbazione sta flagellando il sud della penisola iberica causando inondazioni e centinaia di sfollati. Attivati obitori mobili ...