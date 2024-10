Lettera43.it - Caso Toti, rinviata l’udienza di patteggiamento: la procura chiede due mesi di condanna in più

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)per ildi Giovanni, Aldo Spinelli e Paolo Signorini, arrestati il 7 maggio nell’ambito della maxi inchiesta per corruzione in Liguria, è stataal 18 dicembre. L’ex governatore aveva concordato con lala conversione di 25di reclusione in 1.500 ore di lavori di pubblica utilità. La proposta di svolgere quelle ore come addetto alla promozione del parco naturale di Montemarcello-Magra-Vara non ha però convinto il giudice, dunque il suo avvocato Savi dovrà formulare una proposta alternativa. In aggiunta, laha chiesto duediin più per lui (portando così le ore da svolgere a 1.620) in ragione di una nuova corruzione contestatagli, quella per i 90 mila euro versati dall’imprenditore della nautica Luigi Alberto Amico.