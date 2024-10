Calcio, alluvioni a Valencia, si ferma lo sport in Spagna (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (askanews) – Sarebbero oltre 90 le morti a Valencia in seguito alle disastrose alluvioni che hanno colpito quell’area della Spagna. E lo sport ha deciso di fermarsi. E’ arrivata la richiesta ufficiale del Valencia di rinviare la prossima partita di campionato contro il Real Madrid, in programma sabato allo stadio Mestalla. A rischio Levante-Malaga. La Liga spagnola che subito voluto mostrare il suo sostegno e la sua solidarietà a tutte le persone colpite dal Dana mettendo a disposizione un numero verde ha anche annunciato che in tutte le partite giocate nel prossimo weekend di campionato sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime causate dal nubifragio. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (askanews) – Sarebbero oltre 90 le morti ain seguito alle disastroseche hanno colpito quell’area della. E loha deciso dirsi. E’ arrivata la richiesta ufficiale deldi rinviare la prossima partita di campionato contro il Real Madrid, in programma sabato allo stadio Mestalla. A rischio Levante-Malaga. La Liga spagnola che subito voluto mostrare il suo sostegno e la sua solidarietà a tutte le persone colpite dal Dana mettendo a disposizione un numero verde ha anche annunciato che in tutte le partite giocate nel prossimo weekend di campionato sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime causate dal nubifragio.

Calcio, alluvioni a Valencia, si ferma lo sport in Spagna

(askanews.it)

Roma, 30 ott. (askanews) – Sarebbero oltre 90 le morti a Valencia in seguito alle disastrose alluvioni che hanno colpito quell’area della Spagna. E lo sport ha deciso di fermarsi. E’ arrivata la richi ...

Sono già oltre 50 le vittime per le alluvioni che hanno colpito la provincia di Valencia e quella di Albacete, con ingenti danni soprattutto nella città di Letur. Mentre si cercano i dispersi e inizia ...

L`alluvione mette in ginocchio la Spagna e in particolare Valencia, la provincia più colpita dalle piogge torrenziali con fiumi d`acqua che hanno inondato le strade,.

Alluvione di Valencia, lo sport si ferma. Valencia-Real Madrid in forte dubbio, mentre il circuito Ricardo Tomo di MotoGP ha subito ingenti danni: salta il GP?