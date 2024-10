Bocconi avvelenati a Chieti Scalo: c'è il referto della Asl e scattano i controlli sull’intera zona (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il referto dell’Istituto Zooprofilattico non esclude che la polpetta rinvenuta una settimana fa sul marciapiede di viale Benedetto Croce, all’altezza del civico 278, sia un’esca avvelenata.Lo riferisce l’assessore alla Tutela del mondo animale Fabio Stella che subito dopo la segnalazione Chietitoday.it - Bocconi avvelenati a Chieti Scalo: c'è il referto della Asl e scattano i controlli sull’intera zona Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildell’Istituto Zooprofilattico non esclude che la polpetta rinvenuta una settimana fa sul marciapiede di viale Benedetto Croce, all’altezza del civico 278, sia un’esca avvelenata.Lo riferisce l’assessore alla Tutela del mondo animale Fabio Stella che subito dopo la segnalazione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Scalo: c'è il referto della Asl e scattano i controlli sull’intera zona;, c’è la conferma della Asl sulle esche di viale Benedetto Croce a; Preoccupazione a: rinvenuta polpetta avvelenata in zona ad alta frequentazione; Lupi a spasso per Gessopalena. Comune e forestali mobilitati: costituito tavolo tecnico; Cani morti con i, Abruzzo tra le regioni con i maggiori casi nel 2022; Ortona: i Carabinieri Forestale trovano esche avvelenate; Leggi >>>

Bocconi avvelenati, c’è la conferma della Asl sulle esche di viale Benedetto Croce a Chieti

(abruzzolive.it)

Chieti. “L’Istituto Zooprofilattico non esclude che nella polpetta rinvenuta una settimana fa sul marciapiede di Viale Benedetto Croce, all’altezza del ...

Chieti, sospette esche avvelenate su via Benedetto Croce

(abruzzonews.eu)

L'Assessore Stella invita la cittadinanza a fare massima attenzione. Nella zona erano stati trovati bocconi letali anche a giugno ...

TROVATA ESCA AVVELENATA IN VIA CROCE A CHIETI: IL CAMPIONE CONSEGNATO ALL’ASL

(abruzzoweb.it)

CHIETI – Probabile boccone avvelenato su via Benedetto Croce nel tratto compreso fra la stazione di Chieti Scalo e Madonna delle Piane. L’esca, una polpetta di salsiccia e carne, è stata rinvenuta nel ...

Bocconi killer: «Massima attenzione»

(laprovinciacr.it)

CREMONA - Due cani uccisi da bocconi avvelenati nel giro di pochi giorni nella zona del Parco Sartori e uno sopravvissuto per miracolo grazie all’intervento del veterinario per aver ingerito forse dro ...