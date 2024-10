Lettera43.it - Boccia smentisce l’ex marito sul divorzio negato: «Tentativo di attribuire falsità su di me»

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tramite il suo avvocato, Maria Rosariaha chiesto una smentita della notizia pubblicata dai media a inizio settembre che riporta un’intervista al suo exalla trasmissione 4 di Sera in cui dice: «Se vuole le lascio il numero del mio avvocato che mi sta curando ildopo 10 anni con la signora, e non dottoressa, signora e ripeto signora». Parole che, scrive il legale dell’imprenditrice, davano per assodato che dopo un decennio non c’era possibilità di ottenere il«a causa della dott.ssa».che invece, scrive sempre l’avvocato, «è avvenuto nell’ormai lontano 2017 mediante un accordo consensuale non appellato da nessuna delle parti e, sulla scorta del quale,non percepisce un solo centesimo dal».