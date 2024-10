Bel tempo in arrivo per l’Italia: ottobre cede il passo a novembre sotto l’anticiclone (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’arrivo di novembre, le previsioni meteorologiche mostrano un’Italia pronta a godere di una stabilità climatica grazie alla dominanza di un anticiclone che porterà cieli sereni e temperature miti. Mentre il mese di ottobre si avvia alla sua conclusione, l’anticiclone ha già iniziato a manifestarsi con la sua influenza positiva sulla nostra penisola, garantendo condizioni ideali per chi ama trascorrere del tempo all’aperto. Dominenza dell’anticiclone Negli ultimi giorni, l’anticiclone ha fatto sentire la sua presenza, distogliendo l’attenzione da eventi meteorologici avversi che hanno colpito altre aree. Recentemente, una goccia fredda è scivolata dall’Atlantico, causando gravi danni e purtroppo anche vittime in Spagna, specialmente a Valencia, dove i nubifragi hanno provocato allagamenti. Gaeta.it - Bel tempo in arrivo per l’Italia: ottobre cede il passo a novembre sotto l’anticiclone Leggi tutto 🔗 Gaeta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’di, le previsioni meteorologiche mostrano un’Italia pronta a godere di una stabilità climatica grazie alla dominanza di un anticiclone che porterà cieli sereni e temperature miti. Mentre il mese disi avvia alla sua conclusione,ha già iniziato a manifestarsi con la sua influenza positiva sulla nostra penisola, garantendo condizioni ideali per chi ama trascorrere delall’aperto. Dominenza delNegli ultimi giorni,ha fatto sentire la sua presenza, distogliendo l’attenzione da eventi meteorologici avversi che hanno colpito altre aree. Recentemente, una goccia fredda è scivolata dall’Atlantico, causando gravi danni e purtroppo anche vittime in Spagna, specialmente a Valencia, dove i nubifragi hanno provocato allagamenti.

