Arnold c’è | Schwarzenegger fa il suo endorsement per Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)esce allo scoperto e sostienealla corsa per la Casa Bianca. La star ed ex governatore della California spiega il suo perché in un lungo post su X. «Voglio essere onesto con voi: non mi piace nessuno dei due partiti in questo momento. I miei repubblicani hanno dimenticato la bellezza del libero mercato, hanno aumentato i deficit e hanno respinto i risultati delle elezioni. I democratici non sono più bravi a gestire i deficit e mi preoccupa che le loro politiche locali possano danneggiare le nostre città con un aumento della criminalità», spiega. La stella hollywoodiana, è bene ricordarlo, è da anni membro attivo del Partito Repubblicano. Un bacino che lo aiutò nel 2003 a ricevere la più alta carica in California. Mandato poi riconfermato nelle urne sempre nel 2006.