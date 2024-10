Apre un nuovo ristorante a Milano: pasta e vino gratis all'inaugurazione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Festa grande all'insegna del buon cibo. Giovedì 14 novembre in corso Garibaldi 104 Apre il decimo ristorante a Milano di "Mi Scusi", vera "mecca" della buona pasta. Per l'occasione il ristorante organizzato un grande opening party aperto a tutti che inizierà alle 19 e andrà avanti fino a tarda Milanotoday.it - Apre un nuovo ristorante a Milano: pasta e vino gratis all'inaugurazione Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Festa grande all'insegna del buon cibo. Giovedì 14 novembre in corso Garibaldi 104il decimodi "Mi Scusi", vera "mecca" della buona. Per l'occasione ilorganizzato un grande opening party aperto a tutti che inizierà alle 19 e andrà avanti fino a tarda

Apre un nuovo ristorante a Milano: pasta e vino gratis all'inaugurazione

Festa grande all'insegna del buon cibo. Giovedì 14 novembre in corso Garibaldi 104 apre il decimo ristorante a Milano di "Mi Scusi", vera "mecca" della buona pasta.

Apre IT Maison, il nuovo ristorante all day dining a Milano

In Brera apre IT Maison, un ristorante all day dining nel Boutique Hotel VMaison. Con un menu internazionale curato dall'executive chef Palladino, offre un'esperienza gastronomica e cocktail innovativ ...

Apre il nuovo ristorante. Il Gabbiano sul Porto

Inaugurato il nuovo ristorante Il Gabbiano sul Porto a Cesenatico, gestito dalla famiglia Zani. Cucina marinara tradizionale e location unica.

Zivieri torna in centro, apre ristorante e macelleria al posto del Pappagallo. “E porteremo anche la mortadella”

Partirà a Pasqua la nuova avventura imprenditoriale dell’azienda che dal 1987 si occupa di carni di qualità. Per dare gambe al progetto hanno lanciato un ...