Ilrestodelcarlino.it - Antonio Silvestre morto nell’incidente a Ravenna, la beffa: era tornato indietro per riprendere i documenti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Prima il tamponamento, poi il frontale. Attimi tremendi che non hanno lasciato scampo ad, 22 anni compiuti da circa un mese. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 5 a Casemurate, nei pressi del ponte su via Dismano all’incrocio con via Bagnolo Salara. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi di rito, il giovane, a bordo di una Fiat Punto, avrebbe prima tamponato un’Opel Mokka davanti a lui e successivamente si sarebbe scontrato con due furgoni che provenivano nel senso di marcia opposto. L’urto purtroppo è stato molto violento e non gli ha lasciato scampo: gli operatori sanitari del 118, precipitatisi sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Sono intervenuti, inoltre, anche i carabinieri e i vigili del fuoco.