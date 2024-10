“Anticipated”, tecniche avanzate di IA per diagnosi precoce della sindrome di Rett (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Utilizzare tecniche avanzate di intelligenza artificiale per riconoscere, fin dai primi mesi di vita, gli impercettibili segnali della sindrome di Rett, una rara malattia genetica che viene generalmente diagnosticata tra i due e i tre anni d’età. È l’obiettivo del progetto ‘Anticipated’, finanziato dall’Unione europea nell’ambito del bando Next Generation Eu-Pnrr M6C2, coordinato dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese (Aous), a cui partecipano oltre all’Istituto superiore di sanità, l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr e l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Associazione oasi Maria SS. Onlus” di Troina. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Utilizzaredi intelligenza artificiale per riconoscere, fin dai primi mesi di vita, gli impercettibili segnalidi, una rara malattia genetica che viene generalmente diagnosticata tra i due e i tre anni d’età. È l’obiettivo del progetto ‘’, finanziato dall’Unione europea nell’ambito del bando Next Generation Eu-Pnrr M6C2, coordinato dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese (Aous), a cui partecipano oltre all’Istituto superiore di sanità, l’Istituto di scienze e tecnologiecognizione del Cnr e l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Associazione oasi Maria SS. Onlus” di Troina.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "",di IA per diagnosi precoce della sindrome di Rett; Sindrome di Rett: al via la raccolta di video amatoriali per “addestrare” l’IA a riconoscere la malattia; Sindrome di Rett, l'Iss chiede ai genitori di mandare video amatoriali di neonati (anche sani) per 'addestrare' l'Ia a riconoscere la malattia. Ecco i dettagli; Mobilità, Avellino incentiva quella green: contributi per chi va a lavoro a piedi o in bici; Leggi >>>

Sindrome di Rett: al via la raccolta di video amatoriali per “addestrare” l’IA a riconoscere la malattia

(sanita24.ilsole24ore.com)

Utilizzare tecniche avanzate di intelligenza Artificiale (IA) per riconoscere, fin dai primi mesi di vita, gli impercettibili segnali della sindrome di Rett, una rara malattia genetica che viene ...

IA nelle scuole: un nuovo approccio all’educazione interdisciplinare

(agendadigitale.eu)

L’obiettivo è ottimizzare il processo educativo, rendendolo più efficace e inclusivo, tramite l’utilizzo di tecniche avanzate, come l’intelligenza artificiale. Con l’ausilio dell’IA, il docente può ...

L’IA per diagnosticare le malattie? Solo se sicura e affidabile

(ansa.it)

Diventa però fondamentale che questi sistemi di IA siano sicuri e precisi ... l'intelligenza artificiale, grazie a tecniche avanzate come il "deep learning", può analizzare le immagini della ...

ICSI Tecniche Avanzate in PMA

(skuola.net)

Appunti dattiloscritti di ICSI e Tecniche Avanzate in PMA per l'esame del professor Gianaroli su: infertilità femminile, amenorrea, PGD, diagnosi genetica preimpianto, biopsia, genetica ...