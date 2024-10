Alaves-Maiorca (venerdì 01 novembre 2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Arrasate cerca punti a Vitoria (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il consueto anticipo del venerdì notte farà partire la dodicesima giornata della Liga: si affronteranno Alaves e Maiorca, che stanno vivendo un momento opposto. I baschi, dopo un ottimo inizio di stagione, si sono inspiegabilmente smarriti: hanno perso le ultime cinque gare di campionato, anche se martedì notte hanno preso una boccata d’ossigeno in Copa InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Alaves-Maiorca (venerdì 01 novembre 2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Arrasate cerca punti a Vitoria Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il consueto anticipo delnotte farà partire la dodicesima giornata della Liga: si affronteranno, che stanno vivendo un momento opposto. I baschi, dopo un ottimo inizio di stagione, si sono inspiegabilmente smarriti: hanno perso le ultime cinque gare di campionato, anche se martedì notte hanno preso una boccata d’ossigeno in Copa InfoBetting: Scommesse Sportive e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Diretta Alaves-Maiorca: dove vederla in tv e live streaming; Il Rayo vince senza James: 1-0 all'Alaves nonostante più di 70' di inferiorità numerica; LaLiga, Fernandez al 94' fa esultare il Maiorca: Betis Siviglia beffato nel recupero; Programmazione Italia: il calendario di tutti gli eventi e cosa vedere oggi | News IT; Liga: risultati, marcatori e classifica 21ª giornata; Javi Puado show, l'Espanyol batte l'Alaves di misura: 3-2 e aggancio in classifica; Leggi >>>

Guida completa alla Liga 2024-25: dove vederla in TV, calendario e risultati

(90min.com)

Giornata 8 - 27-30 settembre 2024 Valladolid-Maiorca 1-2 Getafe-Alaves 2-0 Rayo Vallecano-Leganes 1-1 Real Sociedad-Valencia 3-0 Osasuna-Barcellona 4-2 Celta Vigo-Girona 1-1 Athletic Bilbao ...

LaLiga, il Maiorca resiste in 10 agli assalti dell'Athletic: il posticipo finisce 0-0

(tuttomercatoweb.com)

Nonostante giochi per oltre un'ora con l'uomo in più, doppio giallo per Samu Costa nei primi 26 minuti, l'Athletic di Bilbao non.

News Maiorca

(sport.sky.it)

Termina con un pareggio in casa del Maiorca la partita inaugurale del Real Madrid, campione in carica, in Liga. La squadra di Ancelotti passa subito avanti grazie alla magia di ...

Pagina 298 - sottopagina 01

(servizitelevideo.rai.it)

Video Alaves Maiorca Video Alaves Maiorca

Spagnolo Barcellona 15 Betis-Leganés 2-0 Real Madrid 11 Maiorca-Villarreal 1-2 Villarreal 11 Espanyol-Alavés 3-2 Celta Vigo 9 Siviglia-Getafe 1-0 Atl.Madrid 8 R.Sociedad.R.Madrid 0-2 Alavés 7 ...