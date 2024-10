Serieanews.com - 64 anni di Maradona: c’è un aspetto che risolve per sempre il dualismo con Messi

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il 30 ottobre 1960 nasceva Diego Armando. Lo ricordiamo provando are perl’annosa questione: meglio lui o? Quattrosenza di Lui, 64di Lui. Oggi è il compleanno di Diego Armandoe per chi ama il calcio è un po’ come si fa con un parente: si celebra questa ricorrenza anche quando lui non c’è più, quando ci ha lasciati. E poco importa se sei argentino, se sei napoletano o chissà cos’altro: se al nome “” non ti ribolle il sangue nelle vene abbiamo una brutta notizia per te. Diego Armandonon sarà mai dimenticato da chi ama il calcio (AnsaFoto) – serieanews.comE sì, dopo 4fa ancora strano pensare che un’icona come lui possa non essere qui.era il calcio stesso: non una partita, non un gol, ma il cuore di questo sport.