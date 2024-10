42TFF: Waltzing with Brando sarà il film di chiusura (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 42TFF: Waltzing with Brando sarà il film di chiusura Waltzing with Brando, scritto e diretto da Bill Fishman, sarà presentato in anteprima mondiale al 42TFF in occasione della cerimonia di premiazione di sabato 30 novembre. Insieme al regista, sarà presente il protagonista Billy Zane (Titanic) che interpreta, con una stupefacente e totale immedesimazione, l’iconica star Marlon Brando. Il film, che si svolge principalmente tra il 1969 e il 1974, mentre Brando si prepara per i suoi memorabili ruoli ne Il Padrino e Ultimo tango a Parigi, è tratto dall’omonimo libro di memorie di Bernard Judge ed è interpretato, insieme a Zane, da Jon Heder (Napoleon Dynamite, Blades of Glory) con la partecipazione del Premio Oscar Richard Dreyfuss. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)ildi, scritto e diretto da Bill Fishman,presentato in anteprima mondiale alin occasione della cerimonia di premiazione di sabato 30 novembre. Insieme al regista,presente il protagonista Billy Zane (Titanic) che interpreta, con una stupefacente e totale immedesimazione, l’iconica star Marlon. Il, che si svolge principalmente tra il 1969 e il 1974, mentresi prepara per i suoi memorabili ruoli ne Il Padrino e Ultimo tango a Parigi, è tratto dall’omonimo libro di memorie di Bernard Judge ed è interpretato, insieme a Zane, da Jon Heder (Napoleon Dynamite, Blades of Glory) con la partecipazione del Premio Oscar Richard Dreyfuss.

