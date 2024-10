Lanazione.it - Wahby, ritorno sul ring con vittoria: la pugile pratese batte ai punti la campana Mancusi

(Di martedì 29 ottobre 2024) Prato, 29 ottobre 2024 - Ildi Emilysulè stato pressoché perfetto. L'atleta, probabilmente, non poteva sognare di meglio per il nuovo debutto quattro anni dopo lo stop fra infortunio al ginocchio e pandemia. Perché non solo ilal pugilato professionistico femminile è coinciso con una, ma anche il clima è stato quello delle grandi occasioni: al PalaLilly di Sesto Fiorentino c'erano infatti centinaia e centinaia di spettatori fra tribune e bordo. Fra questi tantissimi giovani tifosi e famiglie che si allenano al Kai Muay di viale Marconi a Prato e che hanno incoraggiato Emily dal primo al sesto round senza sosta. Un'atmosfera davvero di festa, pulita, coinvolgente, che si è riversata a fine match tutta sufra abbracci, sorrisi, festeggiamenti eraziamenti.