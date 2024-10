Via libero definitivo di Bruxelles ai dazi sulle auto elettriche cinesi. Preoccupano le possibili ritorsioni (Di martedì 29 ottobre 2024) La Commissione europea ha deciso di imporre in via definitiva i dazi aggiuntivi, fino al 35,3%, sulle importazioni delle auto elettriche cinesi. Bruxelles motiva la decisione con i sussidi che Pechino ha elargito ai suoi produttori. La decisione, sarà pubblicata domani sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue e i dazi entreranno in vigore a partire dal 31 ottobre. Bruxelles si riserva comunque la possibilità di trovare un compromesso con Pechino nelle prossime settimane. Le auto elettriche cinesi sono più economiche e tecnologicamente più avanzate rispetto a quelle dei produttori europei, molto in ritardo in questo campo. La Cina è diventato il primo produttore di auto al mondo e il primo esportatore davanti al Giappone. Byd, il principale gruppo cinese, compete con Tesla per la leadership globale nelle auto a batteria. Ilfattoquotidiano.it - Via libero definitivo di Bruxelles ai dazi sulle auto elettriche cinesi. Preoccupano le possibili ritorsioni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La Commissione europea ha deciso di imporre in via definitiva iaggiuntivi, fino al 35,3%,importazioni dellemotiva la decisione con i sussidi che Pechino ha elargito ai suoi produttori. La decisione, sarà pubblicata domani sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue e ientreranno in vigore a partire dal 31 ottobre.si riserva comunque latà di trovare un compromesso con Pechino nelle prossime settimane. Lesono più economiche e tecnologicamente più avanzate rispetto a quelle dei produttori europei, molto in ritardo in questo campo. La Cina è diventato il primo produttore dial mondo e il primo esportatore davanti al Giappone. Byd, il principale gruppo cinese, compete con Tesla per la leadership globale nellea batteria.

Direttiva rider, via libera dal Consiglio Ue: così miglioreranno le condizioni di lavoro

Algoritmi trasparenti e stop alle decisioni prese dalle «macchine» in via automatica. Via libera alla direttiva Ue sui diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali, tra cui i rider. Il Consiglio ...

Via libera definitivo alle nuove regole Ue su rider e lavoratori delle piattaforme digitali. La Germania si astiene

Via libera definitivo dagli Stati membri Ue alla direttiva sui diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali, come i rider. Il Consiglio Ue Ambiente ha confermato l’accordo raggiunto con gli Stati ...

I Paesi Ue approvano i dazi sulle auto elettriche cinesi

Via libera dei Paesi Ue all'introduzione dei dazi aggiuntivi definitivi fino al 36,3% sulle auto elettriche cinesi in risposta ai maxi sussidi sleali elargiti da Pechino. Lo si apprende da fonti europ ...