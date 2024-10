Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 29-10-2024 ore 19:10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano la guerra Medio Oriente in apertura l’Unione Europea valuta misure di risposta all’iran Dopo l’esecuzione del dissidente di origine tedesca Charme ed lo scrive sui social alto rappresentante borrell degli Esteri rivelino ha convocato il capo dell’ ambasciata iraniana per condannare le istituzioni il cittadino europeo ed è stato giustiziato in Iran condanniamo la sua uccisione nei termini più parti possibili scrive Barrel Si oppone fermamente la pena di morte in ogni momento in ogni circostanza è una violazione del diritto alla vita e la negazione ultima della dignità umana ci uniamo al dolore della famiglia esprimiamo La nostra solidarietà al governo tedesco con cui siamo in contatto intanto la commissione elettorale centrale della Giorgia annunciato che verrà effettuato un riconteggio delle schede in circa il 14% dei ...