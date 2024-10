Torna, in Fiera, "Commercianti per un giorno": una seconda vita agli oggetti (Di martedì 29 ottobre 2024) Torna alla Fiera di Forlì Commercianti per un giorno, l’appuntamento con il risparmio e l’acquisto utile e intelligente. Domenica 10 novembre, dalle 8.30 alle 18.30, i padiglioni di via Punta di Ferro si apriranno alla manifestazione totalmente ed esclusivamente dedicata ai privati senza partita Forlitoday.it - Torna, in Fiera, "Commercianti per un giorno": una seconda vita agli oggetti Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024)alladi Forlìper un, l’appuntamento con il risparmio e l’acquisto utile e intelligente. Domenica 10 novembre, dalle 8.30 alle 18.30, i padiglioni di via Punta di Ferro si apriranno alla manifestazione totalmente ed esclusivamente dedicata ai privati senza partita

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Musica - mercatini - mostre : a Bomporto torna la Fiera di San Martino

(Modenatoday.it)

Dieci giorni di eventi tra tradizione e novità. La Fiera di San Martino torna a Bomporto dall'1 all'11 novembre con un ricco programma di iniziative, dalla musica dal vivo agli eventi culturali, dai mercatini alle mostre, dalle proposte per i più ...

Eventi : torna la fiera di 'Mezzana Paese Mio'

(Pisatoday.it)

"Abbiamo raccolto l’invito, ma soprattutto la grande voglia di tutti, a rimettere in piedi un evento che negli anni ha sempre animato la frazione di Mezzana. Residenti, commercianti, associazioni, amministrazione comunale, tutti uniti nella ...

Torna la Fiera alla Pieve A Sinalunga 600 banchi

(lanazione.it)

Domenica è già tempo di banchi, in attesa del fierone di martedì 8 ottobre, il giorno ... Lo Sbaracco in Fiera’, sempre nello spazio allestito in viale Trieste, con i commercianti di ...

Torna l’Artigiano in Fiera: scopri le date e come avere il pass gratuito

(mbnews.it)

L' Artigiano in Fiera, il celebre evento internazionale che riunisce prodotti unici e tradizioni artigianali da ogni angolo del mondo.

Torna la Fiera del Folpo di Noventa Padovana

(corrierenazionale.it)

Dal 24 al 29 ottobre torna la Fiera ... e Rio de Janeiro. Ogni giorno alle 20.00 dallo Squero dei Pescatori partirà una parata musicale con in testa la mascotte della Fiera e subito dietro ...

Profumi e sapori della tradizione: torna la Fiera di San Martino di Santarcangelo

(altarimini.it)

Torna la Fiera di San Martino di Santarcangelo. Dal 9 all’11 novembre con un’anteprima dal pomeriggio di venerdì 8 ...