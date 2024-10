Inter-news.it - Tavelli: «Sommer fatica. Mismatch clamoroso con Di Gregorio!»

nota delle difficoltà per Yann, portiere dell'Inter. Contro la Juventus, il giornalista ha notato una differenza ampia con Di– A Sky Sport 24 si parla del pareggio tra Inter e Juventus per 4-4. Fabiodenota una differenza tra i due portieri: «Ho notato un'altra cosa: l'anno scorsoera un fattore importante. Cioè faceviad arrivargli davanti, però quanto gli arrivavi davantic'era. Quest'anno un po' meno. Ieri il livello di Die il livello diè stato uno deipiù clamorosi!».