Oasport.it - Sorteggiati i gironi delle WTA Finals: Jasmine Paolini trova la rientrante Rybakina

(Di martedì 29 ottobre 2024) A Riad, in Arabia Saudita, è tutto pronto per le WTA2024, in programma da sabato 2 a sabato 9 novembre: sono statidel torneo di singolare, al quale prenderà parte l’azzurra, la quale era accreditata della testa di serie numero 4 e quindi era inserita in seconda fascia. Non è andata, almeno sulla carta, molto bene all’azzurra, che ha pescato per ciascuna fascia l’avversaria con la classifica migliore:, inserita nel Gruppo Viola, se la vedrà con la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, la numero 5 WTA, la kazaka Elena, che torna in campo dopo gli US Open, e la cinese Zheng Qinwen, numero 7 al mondo.